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Спички - не игрушка

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Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Ракеты ATACMS в руках бандеровцев — это угроза серьезная Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии, утверждает британская The Independent со ссылкой на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar.

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