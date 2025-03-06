Семь человек пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Южной Корее

Семеро человек получили травмы из-за попадания снаряда в жилой дом в Пхочхоне, Южная Корея. Как сообщает издание «Рёнхап», всё случилось около 10:00 по местному времени (4:00 по Москве) на северной стороне страны, у самой границы с КНДР.
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