Семь человек пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Южной Корее

Семеро человек получили травмы из-за попадания снаряда в жилой дом в Пхочхоне, Южная Корея. Как сообщает издание «Рёнхап», всё случилось около 10:00 по местному времени (4:00 по Москве) на северной стороне страны, у самой границы с КНДР.