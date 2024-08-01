Дипломаты ЕС и США пытаются предотвратить войну на Ближнем Востоке после убийства Хании

Дипломаты из Европейского союза и Соединенных Штатов проводят экстренные переговоры, чтобы предотвратить начало крупномасштабных военных операций на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании.
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