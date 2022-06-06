"Приехала полиция, все колом": жесткое ДТП с фурой на оживленной дороге -эксклюзивные фото

"Приехала полиция, все колом": жесткое ДТП с фурой на оживленной дороге -эксклюзивные фото

Появились эксклюзивные фотографии ДТП с фурой, которое произошло на оживленной дороге города. Сообщается, что в районе улицы Калинина с большегруза упал контейнер, который заблокировал проезд в этом районе города.

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