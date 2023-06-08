Взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ФОТО)

Сегодня в небе над Белгородом снова прогремели взрывы: Армия России отразила удар врага. «Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям.
Популярные статьи
- Наш спецназ в бою уничтожил спецгруппу предателей из РФ у Новой Таволжанки (ФОТО)
- Провальный дебют французских танков: враг начал пачками бросать колёсные танки AMX-10RC в ходе наступления под Угледаром (ФОТО)
- Армия России громит врага по всей линии фронта: поражены живая сила и военная техника в 96 районах
Свежие комментарии