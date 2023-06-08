Русская весна

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Взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ФОТО)

Взрывы над Белгородом: Армия России отразила удар врага (ФОТО)

Сегодня в небе над Белгородом снова прогремели взрывы: Армия России отразила удар врага. «Над Белгородом сработала наша система ПВО по 2 воздушным целям.

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