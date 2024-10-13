Тем временем в ДК "Победа" проходит презентация книги по новоаннинскому традиционному женскому казачьему костюму.
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Тем временем в ДК "Победа" проходит презентация книги по новоаннинскому традиционному женскому казачьему костюму.