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Крымская газета

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Золотая бронза: крымчанин Юрий Аветян успешно выступил на чемпионате России

Золотая бронза: крымчанин Юрий Аветян успешно выступил на чемпионате России

Одну из наград чемпионата России по боксу, завершившегося в Саранске, завоевал крымский спортсмен Юрий Аветян.

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