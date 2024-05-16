Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови Террор без возмездия Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.