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Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови Террор без возмездия Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.

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Комментарии
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Виль Батршин
Только мирная, экологичная, демилитаризованная и деиндустриализованная, фрагментированная на национальные денацифицированные государства Европа является гарантией её отказа от реваншистских нацистских идей и желания в очередной раз осуществить Drang nach Osten.
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15 час.
Виль Батршин
Принцип старый как мир. &quot;Разделяй и властвуй&quot; По хорошему они не понимают!
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15 час.
Василий Васильев
ДАВНО пора переходить от слов к действиям. Надоело уже утираться, пора отвечать адекватно!
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14 час.

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