Два поселка в зоне СВО перешли под контроль российских военных

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. За последние сутки под контроль российских военных перешли два поселка в Харьковской и Запорожской областях.
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