Наш потерянный мир

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Президент призвал использовать опыт спецоперации на Украине для совершенствования российского оружия

Президент призвал использовать опыт спецоперации на Украине для совершенствования российского оружия

Опыт противодействия системам вооружений стран Запада, полученный в ходе идущей спецоперации ВС РФ на Украине, нужно использовать с максимальной пользой для совершенствования российского оружия.

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