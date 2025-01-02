Инициированный Западом разрыв связей между постсоветскими странами привел к энергетическому кризису в Молдавии и других бывших республиках СССР, тогда как наступивший 2025 год станет началом настоящего воссоединения государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии