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Илан Шор выступил за возрождение связей между странами бывшего СССР в 2025 году

Илан Шор выступил за возрождение связей между странами бывшего СССР в 2025 году

Инициированный Западом разрыв связей между постсоветскими странами привел к энергетическому кризису в Молдавии и других бывших республиках СССР, тогда как наступивший 2025 год станет началом настоящего воссоединения государств.

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