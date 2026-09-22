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Регионы России

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Сборная Италии сыграет с Южной Кореей в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Италии сыграет с Южной Кореей в плей-офф Кубка Дэвиса

Стала известна жеребьёвка плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет в Болонье с 24 по 29 ноября 2026 года.

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