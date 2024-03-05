❗️ Скрывавшийся от правосудия крымчанин год жил по чужому паспорту Мужчина из Раздольненского района совершил несколько краж и с 2014 года находился в федеральном розыске.
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❗️ Скрывавшийся от правосудия крымчанин год жил по чужому паспорту Мужчина из Раздольненского района совершил несколько краж и с 2014 года находился в федеральном розыске.