Деятельность человека приводит к изменению цвета насекомых

Исследование Университета Отаго, опубликованное в журнале Science, представляет собой, пожалуй, самый наглядный в мире случай эволюции животных в ответ на изменения окружающей среды, вызванные деятельностью человека.
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