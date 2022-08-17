Сейчас в России подъем заболеваемости — по стране курсируют мутировавшие штаммы «омикрона». Как отличается симптоматика ковида по сравнению с предыдущими волнами? фото: iStockphotoВ России разгоняется шестая ковидная волна, которая вызвана ВА.