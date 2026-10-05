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ИА Регнум

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Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для воспитателей детсадов

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для воспитателей детсадов

В России 5 октября стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий».

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