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Су-34 и ФАБ с УМПК признали качественным симбиозом

Су-34 и ФАБ с УМПК признали качественным симбиозом

Су-34 и фугасная авиационная бомба (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) стал примером качественного симбиоза боевого самолета-носителя и боеприпаса, признала в Telegram госкорпорация «Ростех».

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