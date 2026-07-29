Су-34 и ФАБ с УМПК признали качественным симбиозом

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Су-34 и фугасная авиационная бомба (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) стал примером качественного симбиоза боевого самолета-носителя и боеприпаса, признала в Telegram госкорпорация «Ростех».