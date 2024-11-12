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ВС РФ продвигаются к Днепропетровску

ВС РФ продвигаются к Днепропетровску

Российская армия активизировала боевые действия на Запорожском направлении. С украинской стороны появляется все больше тревожных сообщений с этого направления, передает корреспондент «ПолиНавигатора», «На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров, – написал вчера вечером офицер ВСУ «Алекс».

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Комментарии
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Людмила
😡  ...и снова суют эту падляку !!! А откуда оно берёт сведения никто не задумывался ?!  падляка очень бурно реагирует на такой  вопрос , интересно, почему ?!  Как можно верить сотнику майдана ?!😡
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12 час.

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