Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Чили

Неподалеку от побережья Чили было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,7. Соответствующая информация была представлена в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
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