Делаем своими руками милые праздничные фигуры для украшения интерьера. Нотные листы + пластиковая бутылка + туалетная бумага + кисти + краски + клей ПВА + пакеты полиэтиленовые + фольга + картон + малярный скотч + ножницы = Новогодние зайцы из нот.
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