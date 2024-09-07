Степени прожарки мяса

Скажите, кого не вводил в ступор вопрос официанта в ресторане о степени прожарки стейка, который вы собрались заказать? Мясо с кровью или полностью прожаренное, как же определиться, что вам больше по вкусу и как по возможности приготовить качественный стейк в домашних условиях.