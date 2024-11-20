AFP: Грабители украли из музея Парижа табакерки 18 века, разбив топором витрину В Париже неизвестные в балаклавах и касках ограбили музей Коньяк-Жэ и вынесли оттуда пять коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века.
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