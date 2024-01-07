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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Салавата» 5 побед в 6 последних матчах. Команда идет 2-й на Востоке

Сегодня уфимский клуб обыграл «Барыс» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. У «Салавата», таким образом 5 побед в 6 последних матчах.

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