В Татарстане стартовал юбилейный – 25 сезон фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане стартовали традиционные мастер-классы «Созвездие-Йолдызлык». Ежегодно до начала зональных туров члены жюри фестиваля выезжают в районы для проведения встреч с участниками и педагогами проекта.
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