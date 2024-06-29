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Спички - не игрушка

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ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА — ПРИГОВОР И ОРУЖИЕ. МИСТИКА ТУРНЕ ПУТИНА ПО СТРАНАМ АЗИИ

ВЕЖЛИВОСТЬ ПУТИНА — ПРИГОВОР И ОРУЖИЕ. МИСТИКА ТУРНЕ ПУТИНА ПО СТРАНАМ АЗИИ

Владимир Путин символично поблагодарил Ким Чен Ына за замечательный приём в Пхеньяне и новые горизонты в плодотворном сотрудничестве в самых различных областях… накануне отмечавшейся 25 июня годовщины начала Корейской войны (1950-1953).

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