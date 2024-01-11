Банковая обливается потом: Неутомимая Сара рвёт немецкий парламент

Западная Европа просыпается от долгой спячки. Вслед за повышением рейтингов правой политсилы «Альтернатива для Германии» идёт в гору поддержка новой партии, которую основала покинувшая Die Linke депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
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