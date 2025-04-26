Армия Пакистана заявила о ликвидации шести террористов на северо-западе страны

ИСЛАМАБАД, 26 апреля. /ТАСС/. Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере шесть боевиков, еще четверо получили ранения в результате контртеррористической операции в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва.
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