Китаянка завещала 2,8 миллиона долларов своим питомцам

В Китае пожилая женщина решила оставить свое состояние в 2,8 миллиона долларов своим домашним питомцам - кошкам и собакам, а не отдавать его детям, потому что они никогда не навещали ее, когда она болела.
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