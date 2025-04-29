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Трамп насмешливо отозвался о попытке импичмента от конгрессмена Танедара

Трамп насмешливо отозвался о попытке импичмента от конгрессмена Танедара

Дональд Трамп осудил конгрессмена Шри Танедара за попытку импичмента, назвав его "сумасшедшим". Резолюция с обвинениями в "тираническом превышении полномочий" имеет мало шансов на успех из-за контроля республиканцев над конгрессом.

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