Трамп насмешливо отозвался о попытке импичмента от конгрессмена Танедара

Дональд Трамп осудил конгрессмена Шри Танедара за попытку импичмента, назвав его "сумасшедшим". Резолюция с обвинениями в "тираническом превышении полномочий" имеет мало шансов на успех из-за контроля республиканцев над конгрессом.