Ченнинг Татум опубликовал редкие фото дочери Эверли от бывшей жены Дженны Дьюэнн

Ченнниг Татум опубликовал в инстаграме* фотографии своей 11-летней дочери Эверли от бывшей жены Дженны Дьюэнн.
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