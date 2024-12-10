Indiana Jones and The Great Circle от Microsoft и Bethesda выглядит потрясающе на ПК с трассировкой п...

Indiana Jones and The Great Circle от Microsoft и Bethesda выглядит потрясающе на ПК с трассировкой пути, но какой ценой?Ютубер Tyrian выложил несколько роликов, в которых приводится сравнение производительности и визуала игры с включенной трассировкой пути на разных настройках.
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