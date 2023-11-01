Редкий выход в свет: вдова Кобзона и супруги Стриженовы посетили кинопремьеру

Редкий выход в свет: вдова Кобзона и супруги Стриженовы посетили кинопремьеруВ Москве прошла премьера фантастического триллера Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда», гостями которой стали десятки российских знаменитостей.
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