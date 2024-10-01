Состоялся цифровой релиз фильма “Дэдпул и Росомаха” – он уже доступен в сети в 4К и с русской озвучкойСегодня состоялся цифровой релиз фильма “Дэдпул и Росомаха” – он уже появился в сети в 4К-качестве и с русской озвучкой от MovieDalen.