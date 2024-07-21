Венгрия оказалась на пороге топливного кризиса из-за действий Украины

Топливный кризис грозит Венгрии из-за блокировки транзита нефти из России по территории Украины. В ближайшие недели Будапешт может столкнуться с дефицитом нефти, что приведет к отключениям электричества и скачкам цен на бензин, пишет Politico.
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