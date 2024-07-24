В Смоленской области «мобильный» пункт МОРЭР Госавтоинспекции предоставляет госуслуги жителям районных центров

Для удобства автовладельцев сотрудники Госавтоинспекции направляются на специально оборудованном регистрационно-экзаменационном передвижном пункте в удаленные от Смоленска населенные пункты и оказывают гражданам государственные услуги.
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