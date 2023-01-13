⛷️ На «Роза Хутор» разыграют Кубок «Хуторенок» по горным лыжам и сноуборду Любительские детские соревнования будут проходить каждую субботу зимнего сезона 2023, начиная с 14 января.
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⛷️ На «Роза Хутор» разыграют Кубок «Хуторенок» по горным лыжам и сноуборду Любительские детские соревнования будут проходить каждую субботу зимнего сезона 2023, начиная с 14 января.