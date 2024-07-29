Не время ждать. Бастрыкин перешел в наступление по мигрантам

Пришло время смены белья. И уже не второго этажа с третьим (как в анекдоте со сменой грязного белья в общежитии) и не перемещением кроватей в пубичном доме.. А, действительно пора менять белье на чистое, а "девочек" на воинов..

S

Sobering

Не всё так просто. Понятно, что в думе 50% Милоновых. Но депутаты не вольны предлагать своё личное, а только то, что одобряют думские комитеты, которые, в свою очередь подчинены разным кланово олигархическим группировкам. Как и правительство, как и МО с генералитетом. Так что с 2022 наступило то время, когда уже можно менять бельё России. как Наталья написала. Это понимают 50% думских подпиндосников и правительственных тоже. Потому саботаж указов будет нарастать.