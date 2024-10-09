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Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

В США дешевая картина, продававшаяся всего за 50 долларов (менее пяти тысяч рублей), оказалась шедевром известной художницы, истинная стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов (миллионы рублей).

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