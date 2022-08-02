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«Это их полное право». Семак - об отношении к поведению Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

«Это их полное право». Семак - об отношении к поведению Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к тому, что форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев не поблагодарили его за совместную работу после завершения контрактов с петербургским клубом.

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