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Царьград

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ОАЭ заявили о международном статусе вод Ормузского пролива

ОАЭ заявили о международном статусе вод Ормузского пролива

Министр по внешней торговле ОАЭ Тани бин Ахмед аль-Зейуди заявил, что Ормузский пролив имеет международный статус, и никакая страна не может ограничивать его использование.

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