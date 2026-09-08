ОАЭ заявили о международном статусе вод Ормузского пролива

Министр по внешней торговле ОАЭ Тани бин Ахмед аль-Зейуди заявил, что Ормузский пролив имеет международный статус, и никакая страна не может ограничивать его использование.
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