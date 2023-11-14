"Украинские тылы ждёт настоящий ад": Россия получила секретное оружие Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка узнала, какие системы КНДР отправляет русским. В их числе – аналог нашего "Искандера", американского "Атакамса" и не имеющая аналогов северокорейская РСЗО KN-25, способная разрушить тылы киевского режима.
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