Посол Ноздрев: Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий.
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