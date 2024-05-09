Посол Ноздрев: Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий.