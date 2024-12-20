Baza сообщила о взрыве в одном из московских банков

В одном из банков Москвы произошел взрыв. По информации от очевидцев, инцидент случился в отделении на бульваре Яна Райниса около 20 часов (по мск), после того, как неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в зоне банкоматов.
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