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Закон, порядок, государство

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Разведчики армейского корпуса БФ тренируются выполнять задачи в тылу противника

Разведчики армейского корпуса БФ тренируются выполнять задачи в тылу противника

Они отрабатывают проникновение во вражеский тыл, поиск и уничтожение целей, совершение налетов и диверсий, организацию засад и пленение солдат противника.

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