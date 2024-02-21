Сальдо опубликовал видео с морпехами и десантниками РФ в Крынках

Скриншот видео Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады и десантники разворачивают флаг России в освобожденном селе Крынки.
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