Ресурсы противника: РФ перешла к следующему этапу инфраструктурной войны

Россия переходит к следующему этапу инфраструктурной войны. Если раньше основной целью была энергетика, то теперь удары постепенно складываются в единую систему: порты, склады, топливная инфраструктура, железная дорога, локомотивы и тяговые подстанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Съели всех котов...
- The Times of Indi...
- Bloomberg: Индия ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым