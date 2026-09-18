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Ресурсы противника: РФ перешла к следующему этапу инфраструктурной войны

Ресурсы противника: РФ перешла к следующему этапу инфраструктурной войны

Россия переходит к следующему этапу инфраструктурной войны. Если раньше основной целью была энергетика, то теперь удары постепенно складываются в единую систему: порты, склады, топливная инфраструктура, железная дорога, локомотивы и тяговые подстанции.

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