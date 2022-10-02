В ГД подготовят закон, позволяющий лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации

Действующее законодательство исключает сенаторов и депутатов из числа тех, кто подлежит мобилизации. В Госдуме России разработают проект закона, позволяющий лишать депутатов отсрочки в случае, если они хотят участвовать в спецоперации на Украине.
Действующее законодательство исключает сенаторов и депутатов из числа тех, кто подлежит мобилизации. В Госдуме России разработают проект закона, позволяющий лишать депутатов отсрочки в случае, если они хотят участвовать в спецоперации на Украине.
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