IT-фрилансер из КЧР поплатился за комментарии об «оккупации» Кавказа

На Кавказе айтишник оштрафован за призывы к «независимости» республикСуд оштрафовал 20-летнего IT-специалиста из Карачаево-Черкесии на 10 тысяч рублей за оскорбительные комментарии и заявления об «оккупации Кавказа».
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