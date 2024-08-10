Дегтярев поздравил с Днем физкультурника: «Сегодня наши атлеты доказывают на соревнованиях, что Россия продолжает оставаться ведущей мировой спортивной державой»

Праздник отмечается 10 августа. «Уважаемые коллеги и друзья! От имени Министерства спорта России и себя лично поздравляю спортсменов, тренеров, специалистов сферы и всех любителей физической культуры с праздником – Днем физкультурника! В настоящее время спорт и физическая культура являются одним из наиболее значимых факторов социально-экономического развития государства.