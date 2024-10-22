Анджелина Джоли провела с Акалой две ночи в номере лондонского отеля

Источник подтвердил тайные свидания актрисы с ее бойфрендом. Анджелину Джоли подловили с Акалой в отеле LEGION-MEDIAУпорные старания Анджелины Джоли выдать свой роман с Акалой за «просто дружбу» потерпели полный крах.